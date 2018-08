Riccardo Morandi se narodil v Římě v roce 1902. Po dokončení studií v roce 1927 získal praxi v oblasti Kalábrie, kde pracoval na konstrukcích z vyztuženého betonu v oblastech poničených zemětřesením.

Paul Sauer Bridge v Jihoafrické republice

FOTO: Profimedia.cz

Poté si otevřel vlastní kancelář v Římě a postupně se prosadil jako autor velkých mostů v Itálii a řadě zemí světa - Kanadě, Libyi, Venezuele, Ekvádoru, Kolumbii či JAR. Později pracoval také na projektu letiště Fiumicino v Římě. Stal se profesorem v oboru mostního designu na univerzitách v Římě a Florencii. Zemřel v roce 1989.

Architekt Riccardo Morandi (vlevo) na archivním snímku

Morandi byl autorem ambiciózních a designově velmi originálních mostů, podle vyjádření architektů pro deník The Times ale nebyl „moc praktický”. Při výpočtech podle nich opomíjel, jak bude beton po dobu životnosti mostu pracovat.

Most General Rafael Urdaneta přes jezero Maracaibo ve Venezuele

FOTO: morandi, Profimedia.cz

Už před dvěma lety řada expertů označovala design janovského Ponte Morandi za „architektonické selhání“, vzhledem k rychle rostoucím nákladům nutným na jeho udržení v bezpečném stavu.

Most Morandi v Janově na snímku z roku 2004

FOTO: Profimedia.cz

K nejznámějším Morandiho dílům patří most Generála Rafaela Urdanety ve Venezuele, který je dlouhý přes 8,6 kilometru a byl otevřen v roce 1962. O dva roky později konstrukci mostu poškodil náraz tankeru, který zničil jeden z pilířů.

The other two Morandi's bridges: Bridge on Lake Maracaibo in Venezuela and Wadi el Kuf Bridge in Libya same design as Genoa Bridge....https://t.co/ZysUIwdF8K pic.twitter.com/HVF6dHu19h