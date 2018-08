tov, orh, Novinky, Právo

„V souvislosti s dobrou ekonomickou situací jsme na většině českých regionálních letišť mohli v posledním roce sledovat opětovný nárůst cestujících. Konkrétní důvody a situace se ale liší od letiště k letišti,” řekl Novinkám Jakub Habarta, konzultant leteckých a dopravních služeb společnosti Deloitte.

U ostravského letiště je podle něj patrný nárůst díky vyšší frekvenci linek do Londýna a roku provozu na lince do italského Bergama. Pardubice také těží z přítomnosti Ryanairu a linek do Londýna a Alicante. Potenciální cestující a letecké společnosti mohou lákat novým terminálem. Na regionálních letištích se navíc daří charterovým letům. „Ty vlivem velkého množství Čechů cestujících do zahraničí tvoří podstatnou část provozu,” upozornil analytik.

Letiště Pardubice loni stáhlo ztrátu na 7,4 miliónu z 12,7 miliónu o rok dříve. Tento rok by měl být výsledek hospodaření opět lepší díky silné letní sezóně.

Mezinárodní letiště v Karlových Varech má futuristicky vyhlížející halu. V posledních letech se potýkalo s velkým úbytkem cestujících z Ruska.

FOTO: Rudolf Voleman, Právo

„Již koncem července pardubické letiště přivítalo stotisícího cestujícího a výsledky prvního pololetí hovoří opět o nárůstu výnosů,” řekla Novinkám ředitelka východočeského letiště Hana Šmejkalová. Počet odbavených cestujících tak již překonal čísla za celý loňský rok. Vedle rostoucí popularity charterových letů k moři do destinací Burgas, Rhodos, Heraklion, Antalya a Podgorica si letiště chválí zmíněné linky Ryanairu do Anglie a Španělska.

Ostravské letiště loni hospodařilo se ztrátou 15,2 miliónu. I když se nedostalo z červených čísel, je to nejlepší výsledek za šest let. „Samozřejmě si uvědomujeme, že je letiště pořád ve ztrátě, začínáme se ale přibližovat naší vizi kladného hospodářského výsledku,“ uvedl ředitel ostravského letiště Jaromír Radkovský. Letadla z Ostravy létají do 11 zemí a do Prahy. Cestujících loni přibylo na 324 tisíc, předloni to bylo 258 tisíc.

Málo lidí chce na tzv. eurovíkendy létat s přestupy Jakub Habarta, Deloitte

Letišti severomoravské metropole přitom výrazně konkurují polská letiště, hlavně Katovice a Krakov. „Polsko se jejich rozvoji, zejména v případě Katovic, věnovalo už od 90. let a tyto vybudované pozice bude pro Ostravu obtížné dohnat,” soudí Habarta. Ostravě ale dává šance přetáhnout z vytížených Katovic některé nízkonákladové linky.

Na brněnském letišti se o letošních letních prázdninách podle letového řádu otočí až o 30 procent letadel více než loni. Provozovatelé doufají, že podobný bude i přírůstek cestujících. Loni jich bylo 470 tisíc, o rok dříve 418 tisíc. V porovnání s předchozími sezónami charterové lety provozují kromě tradičních Travel Service, Tunisair a Tailwind Airlines také egyptská AlMasria Universal Airlines, Bulgarian Air Charter nebo turecká Onur Air.

I letos z Brna létají lidé nejvíce do Řecka a Bulharska, přibylo turistů mířících do Turecka a Egypta, tedy destinací, které v předchozích letech zaznamenaly propad zájmu kvůli tamní nepříznivé bezpečnostní situaci. Létají odsud i pravidelné spoje do Londýna a Mnichova.

Vary jsou na tom nejhůř



Letiště v Karlových Varech loni odbavilo zhruba 20 tisíc cestujících, meziročně o čtyři procenta více. To nicméně zatím ani zdaleka nedokáže kompenzovat propad o desítky tisíc z předchozích let, za kterým je pokles počtu turistů s Ruska v souvislosti s uvalením sankcí ze strany EU. Před pěti lety počet odbavených cestujících přesahoval 100 tisíc.

Terminál železniční zastávky Mošnov Ostrava Airport je propojen přímo s odbavovací halou Letiště Leoše Janáčka.

FOTO: Pavel Karban, Právo

„Nejde zatím o závratný nárůst počtu odbavených cestujících, ale je to pozitivní trend. Loni se rozšířila nabídka letů z nových destinací, mám na mysli především charterové lety z Tel Avivu a Taškentu. Bohužel předčasně musely být ukončeny lety do Düsseldorfu, které se potýkaly s nezájmem ze strany cestujících,” uvedl zástupce hejtmanky Karlovarského kraje pro dopravu Martin Hurajčík. Připomněl také spuštění letů nízkonákladové společnosti Pobeda (dcera Aeroflotu) mezi Moskvou a Vary.

Počet odbavených cestujících na regionálních letištích stále zůstává malým zlomkem oproti Letišti Václava Havla Praha. To loni odbavilo celkem 15,4 miliónu cestujících, což představuje skoro 18procentní nárůst za rok.

Mezinárodní letiště chtějí i Budějovice



Ztrátu regionálních letišť většinou dotují kraje - kvůli zajištění dostupnosti a komfortu dopravy pro místní a také kvůli lákání zahraničních návštěvníků a firem.

„Zejména při výběru umístění zahraničních investic je kvalitní spojení se světem často hodnotícím kritériem. Umístění na letecké mapy zase zpravidla exponenciálně zvyšuje příliv zahraničních návštěvníků. Málo lidí chce na tzv. eurovíkendy létat s přestupy nebo cestu letadlem kombinovat s delším dojížděním vlakem či půjčováním auta,” konstatoval expert Habarta.

Šesté mezinárodní letiště vedle Prahy, Brna, Ostravy, Pardubic a Karlových Varů by mělo být v Českých Budějovických. Ostrý provoz tam plánují spustit v roce 2020. Podle prvního náměstka jihočeské hejtmanky Josefa Knota (TOP 09) pomůže dostavba letiště turistickému ruchu v celých jižních Čechách. Návštěvníci Českých Budějovic, Českého Krumlova nebo třeba vesničky na seznamu UNESCO Holašovic to budou mít blíž. Zrovna tak se ale počítá i s mezinárodní nákladní dopravou, na blízkých pozemcích by měly vyrůst sklady.