bož, Novinky

Podle informovaného zdroje Reuters by administrativa svůj úmysl mohla oznámit již ve středu.

Vláda 10. července oznámila zahájení procesu, jehož vyústěním bude uvalení desetiprocentních cel od září. Týká se to například výrobků z oceli a hliníku, potravinářských a farmaceutických produktů, stejně jako spotřebitelských výrobků, od psího krmení, nábytku a koberců po pneumatiky, jízdní kola nebo baseballové rukavice.

Pokud by administrativa skutečně výši plánovaných cel zvýšila na 25 procent, mohlo by to dále eskalovat obchodní válku mezi oběma zeměmi. Tu Spojené státy začaly uvalením cel ve výši 25 procent na čínské zboží v objemu 34 miliard dolarů (744 miliard korun). Čína v reakci zavedla cla ve stejné výši na stejný objem amerického zboží.