Taxikáři žádají po státu, aby zpřísnil podmínky pro služby jako Uber nebo Cabify, které považují za nekalou konkurenci. Z podobných důvodů před časem demonstrovali i taxikáři v Praze, protesty ve Španělsku jsou ale mohutnější a došlo i k násilným incidentům.

Kolona taxíků blokuje jednu z hlavních tříd Madridu.

FOTO: Francisco Seco, ČTK/AP

Vedle Madridu omezili taxikáři provoz také v Barceloně, kde protesty začaly už v pátek a zapojilo se do nich dokonce až 1500 aut. Deník El País přinesl snímky z Madridu, kde jsou vidět stany na hlavní třídě Paseo de la Castellana. Taxikáři zatím neřekli, kdy provoz uvolní.

Protest taxikářů v Barceloně

FOTO: Manu Fernandez, ČTK/AP

Na sociálních sítích se objevilo i video, na kterém skupina mužů kope do černého vozu Uberu, láme mu stěrače a stříká na auto barvu. „Už nebudu jezdit v Madridu taxíkem, tohle je odporné,” komentoval příspěvek autor videa.

Not taking a taxi ever again in Madrid. This is deplorable.

pic.twitter.com/QeApLQ35Tr