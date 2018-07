Rolls-Royce vyvíjí elektrický pohon pro létající taxi

Britská strojírenská firma Rolls-Royce navrhla systém elektrického pohonu s vertikálním vzletem a přistáním pro létající taxi, které by mohlo přepravovat čtyři až pět lidí. Společnost to v pondělí oznámila s tím, že její stroj by se k obloze mohl vznést na počátku příštího desetiletí.