Nizozemec Schot vede odbyt v Audi teprve od září loňského roku. Podle serveru listu Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) má jmenování ještě v pondělí formálně schválit dozorčí rada. Podle automobilky jde o přechodné řešení.

Firma uznává presumpci neviny a naprosto nepochybuje o Stadlerově integritě. Stadlerovým vzetím do vazby však vznikla nutnost zachovat usnášeníschopnost představenstva, připomněl FAZ.

Šéf Audi Rupert Stadler byl v pondělí zadržen.

Stadler mezitím požádal o dočasné uvolnění, uvedl server listu Handelsblatt.

Stadler v čele představenstva Audi stojí od roku 2007 a jde dosud o nejvyššího představitele Volkswagenu, který skončil ve vazbě.

Podle mnichovského žalobce byla na Stadlera uvalena koluzní vazba. To znamená, že hrozilo nebezpečí, že by na svobodě ovlivňoval svědky nebo by jinak mařil vyšetřování. Podle vyšetřovatelů Stadler věděl, že k manipulacím s měřením emisí uhlíkových plynů nedocházelo jen v USA, což se tou dobou vyšetřovalo, ale i v Evropě.

Vedení Volkswagenu Stadlera v dubnu povýšilo, když ho dosadilo do čela divize Premium, jíž je Audi nově součástí. Koncern tehdy Stadlera podpořil navzdory sílícímu volání po jeho rezignaci právě v souvislosti s vyšetřováním podvodů s emisemi, poznamenal list Financial Times.