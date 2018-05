Ivan Blažek, Právo

Společný akciový podnik bude působit pod vlajkou Plzeňské teplárenské a radnice v něm bude mít 65 procentní podíl. V sedmičlenném představenstvu bude poměr opačný - čtyři křesla obsadí Křetínského manažeři, tři město.

„Když chceme vyjednávat běžné dodavatelské kontrakty, tak chceme mít jistotu, že o tom nemusíme vést diskuzi se zástupci politické reprezentace,“ prohlásil před zastupiteli Křetínský. Ke strategickým rozhodnutím bude nutný souhlas obou akcionářů.

Tři roky nezdraží

Křetínský se zavázal, že minimálně pro tři roky nesáhne na ceny tepla. „Je to míněno od zápisu fúze do obchodního rejstříku,“ upřesnil Křetínský. Na tento krok by mělo dojít zřejmě už letos v září. Ze zisku si bude společná firma nechávat jako rezervu padesát miliónů korun, zbytek si akcionáři rozdělí v daném poměru ve formě dividend.

„Město získá víc, než kdyby teplárna dál působila sama,“ podotkl byznysmen. Kolik, nechtěl spekulovat. „Je zde příliš proměnných. Naším cílem ale je vyplácet dividendy. Máme dividendy rádi,“ poznamenal.

Plzeňská teplárenská zásobuje zhruba tři čtvrtiny domácností ve městě, Plzeňská energetika - někdejší škodovácká elektrárna - dodává teplo do čtvrti Skvrňany i do industriální zóny Borská pole. Hodnota městské firmy je odhadována na tři miliardy, soukromé na miliardu.

Aby tomu odpovídaly akciové podíly, musí Křetínský do společného podniku vložit věno ve výši šesti set miliónů - tyto peníze budou určené na splátku úvěru, který si teplárna vzala na výstavbu spalovny komunálního odpadu v Chotíkově. Spalovna bude dál součástí firmy.

Rozdělená koalice

Fúze prošla většinou 30 z 43 přítomných zastupitelů, ke schválení bylo třeba 24 hlasů. Z koalice byla pro celá ODS, mírná většina zastupitelů ČSSD a polovina Občanů patriotů. Proti byli všichni lidovci.

„Město Plzeň nepotřebuje strategické partnery jako vlastníky podílů v lokálních monopolech,“ prohlásil náměstek primátora Petr Náhlík (KDU- ČSL). Z opozice hlasovali pro všichni zastupitelé za TOP 09 i za stranu ANO, komunisté byli proti.

„Hodně jste mluvil o tom, jak je to výhodné pro Plzeň, ale vy nejste žádný dobroděj, který přišel zachraňovat Plzeň a rozdávat nám dárečky,“ obrátil se na Křetínského jeden z odpůrců, zastupitel Ludvík Rösch (Občané patrioti). Křetínský vysvětloval, že spojení tepláren ušetří oběma stranám slušné peníze.

„Osobně se domnívám, že to budou dvě až 2,5 miliardy v nejbližších deseti letech, a později ještě mnohem více. A z toho, co společně ušetříme, půjde 65 procent městu a zbytek nám. A to nejsou ani pro nás malé peníze,“ dodal Křetínský.

Město začalo o spojení uvažovat kvůli nutnosti investic do zastaralých kotlů teplárny. „Kdyby fúze neprošla, museli bychom se bavit o částce 1,5 miliardy na jejich zásadní rekonstrukci, takto bude stačit repase za zhruba čtyři sta miliónů,“ řekl Právu šéf teplárny Tomáš Drápela.