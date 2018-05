Novinky, ČTK

J&T ve čtvrtek oznámila, že v CEFC Europe kvůli nesplaceným závazkům odvolala představenstvo a dosadila krizový management.

CEFC China označila změny v CEFC Europe za pokus J&T o nepřátelské převzetí firmy a jejích aktiv v Česku. Je navíc připravena proti J&T podniknout právní kroky. Podle prohlášení neuznává změny v představenstvu CEFC Europe, při kterých přišel místopředseda CEFC Europe Jaroslav Tvrdík o funkci. [celá zpráva]

Jardo klame. Obrovské úsile nájsť dohodu ale stále bez úspechu. Namiesto platenia podal 40 predbežných opatrení. Sme pripravený okamžite prijať platbu zákonnou cestou a odovzdať klúče. https://t.co/xqbfh3Zacr — Patrik Tkac (@TkacPatrik) 18. května 2018

„CITIC Group založila účet u ČSOB Praha a dnes na něj připsala 475 milionů eur. J&T byla o připravenosti firmy v pátek do 14:00, tedy v termínu stanoveném J&T, uhradit veškeré závazky CEFC China před svým rozhodnutím informována,” napsal Tvrdík ve čtvrtek večer na Twitteru.

Spolumajitel investiční společnosti J&T Patrik Tkáč napsal, že Tvrdík lže. „Místo placení Tvrdík podal 40 předběžných opatření,” napsal rovněž na Twitteru.

Začalo to patáliemi Zemanova Jie Ťien-minga



Zadlužená CEFC se dostala do problémů poté, co jejího šéfa Jie Ťien-minga, který je i poradcem českého prezidenta Miloše Zemana, začali v Číně vyšetřovat. Nejčastěji se mluví o případech korupce v Africe. Do CEFC vstoupila velká státní čínská firma CITIC, která ujišťuje, že zajistí pokračování investic.

J&T Private Investments (JTPI) v pátek uvedla, že je připravena k dalším jednáním se společností CITIC o splacení závazků CEFC. Ve stanovených lhůtách ale nebyl dohodnutý způsob splacení, proto J&T začala chránit svou investici, řekl mluvčí JTPI Petr Málek.

CEFC China Energy dluží skupině J&T 450 miliónů eur (11,5 miliardy Kč). Pohledávku má zaplatit čínský státní konglomerát CITIC Group, který má v CEFC Europe podíl 49 procent. JTPI už dříve uvedla, že bude jednat s firmou CITIC, kterou považuje za důvěryhodného a transparentního partnera.