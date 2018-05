Široká nabídka letů z Brna zhubla na dvě linky

S pravidelnými lety z moravské metropole to nevypadá dobře. Z původní široké nabídky zbyly jen dva, a to do Mnichova a Londýna. Nedávná jednání s rumunským dopravcem Blue Air sice vypadala velmi slibně, ve hře bylo pět nových linek, nakonec ale ztroskotala.