Jakub Bartosz, bož, Novinky, Právo

Konkrétní odpovědnou institucí je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které spadá pod ministerstvo dopravy.

Kvůli billboardům, které měly podle zákona zmizet z takzvaného ochranného pásma dálnic a silnic první třídy do loňského 1. září, už padlo minimálně jedno trestní oznámení.

Na policii se obrátila již loni na podzim nezisková společnost Kverulant.org, kriminalisté ale její trestní oznámení podané v obecné rovině odložili. Spolek si nicméně dělá naděje ohledně dalšího podnětu, který se týká víkendové nehody na silnici D11, při které zemřel 31letý řidič BMW.

„Trestní oznámení jsme ještě nestihli podat, měli bychom to stihnout do konce týdne,“ sdělil Právu šéf Kverulanta Vojtěch Razima.

Podle právníků záleží na okolnostech



Téma billboardů je i přes jednoznačné zadání, že by měly být odstraněny, podle právníků zatím nejasné.

Například podle advokáta Václava Vlka, který se zabývá mimo jiné zastupováním obětí trestných činů, je zavinění státu v takovém případě na minimální úrovni. „Že někdo porušuje zákony, za to stát nese odpovědnost ve velmi malé míře,“ uvedl. „Kdybych byl státní zástupce, tak budu stíhat firmu, která billboard neodstranila,“ dodal.

Advokáti se shodují v tom, že žádat odpovědnost v případě nehody, kdy člověk narazí do billboardu, byť nelegálního, je právně složitá záležitost. Svou roli sehrává řada okolností, kromě samotných poutačů také stav řidiče a situace na dané vozovce a prostředí kolem ní.

„Důvodem, proč měly být billboardy odstraněny, byla právě nebezpečná vzdálenost. Státní zastupitelství by mělo jít do tohoto rizika a skutečně by mělo zahájit stíhání a nechat to posoudit soudem,“ řekl Vlk.

Podle něj se na tuto situaci vztahuje paragraf trestního zákoníku týkající se obecného ohrožení. V základní sazbě zde hrozí tři až osm let, přičemž lze postihovat kromě konkrétních lidí rovněž firmy.

Záleží, o jaký typ billboardu se jednalo, v jakém byl pásmu a zda firma byla vyrozuměná, že ho má odstranit

Právník ale zdůraznil, že záleží na tom, jak se prokáže, že billboard mohl sehrát roli, co se týče následků havárie. Tedy jde o to, zda kdyby tam nebyl, jaký by to mělo vliv na průběh nehody.

Jeden z advokátů, který si nepřeje být jmenován, rovněž uvedl, že v těchto případech hraje roli řada okolností. „Záleží, o jaký typ billboardu se jednalo, v jakém byl pásmu a zda firma byla vyrozuměná, že ho má odstranit, je tam řada aspektů, které se musí hodnotit,“ dodal. Roli podle něj hraje zejména i to, v jaké denní době se nehoda stala a v jakém stavu byl řidič a jakou jel rychlostí.

Hlavní slovo má v případě soudních řízení odborný znalec. „Zjistí trajektorii auta ve vztahu k rychlosti a brzdné dráze, z toho to vypočítá podle typu a stáří auta, spočítá vůbec možnosti deformace,“ upřesnil advokát.

Zmizet měly už před více než sedmi měsíci

Nehoda, které se týká aktuální podnět spolku Kverulant, se stala v sobotu kolem čtvrté hodiny ráno na desátém kilometru D11 směrem z Prahy na Hradec Králové. Vůz BMW vyjel z dosud nezjištěných příčin z vozovky, narazil do konstrukce billboardu s českou vlajkou, poté do kanálu, několikrát se přetočil a nakonec skončil v příkopu. Nepřipoutaný jednatřicetiletý řidič vyletěl z auta, nehodu nepřežil. Příčiny nehody vyšetřuje policie.

Podle zákona měly již vloni v září po předchozí pětileté lhůtě z ochranného pásma u dálnic a silnic I. třídy zmizet billboardy, které se nacházely blíže než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Silničáři napočítali ve vymezených úsecích celkem 3000 nelegálních poutačů, z toho zhruba polovinu v blízkosti dálnic.

Zatím podle posledního sdělení ministerstva dopravy, kterému šéfuje Dan Ťok (ANO), bylo po více než sedmi měsících zlikvidováno pouhých 446 reklamních zařízení. „Čtyři stovky odstranili provozovatelé venkovní reklamy. Zhruba pět desítek reklamních zařízení pak odstranili pracovníci jednotlivých středisek správy a údržby dálnic,“ uvedlo ministerstvo. Zbývá tak odstranit zhruba 900 billboardů.

Kraje mají ve své pravomoci jen silnice I. tříd. U těch už začaly krajské silniční správní úřady zasílat majitelům výzvy k odstranění. Olomoucký kraj jako první začal hrozit pokutami.

Motorkáři nabízejí své lidi, ministr je odmítá

Ťok si v rozhovoru pro Novinky postěžoval, že po optimalizaci počtu zaměstnanců na ministerstvu nemá lidi, kteří by se věnovali jen billboardům. Na jeho slova reagovala Motocyklová asociace ČR, která mu nabídla lidi, kteří by se do odstraňování billboardů pustili.

Prezident asociace Jaromír Šíd Novinkám řekl, že ministr jen hledá výmluvy. „Že to je pro ně nová situace a nemají lidi, to je hloupost, věděl to dopředu,“ prohlásil Šíd. Doplnil, jak nebezpečné billboardy mohou být. „Když trefíte páteří billboard, je to jasné. Místo toho, abyste spadli do příkopu, tak je tam železná tyč,“ vylíčil Šíd.

Ťok nabídku motorkářů odmítl. Prý by potřeboval spíše právníky.

S trikem provozovatelé narazili



Provozovatelé billboardů původně odmítali billboardy odstraňovat a reklamu nahradili českou vlajkou, protože v takovém případě podle nich nejde o reklamní poutač. S takovým výkladem ale narazili, neboť zařízení byla právě jako nosič reklamního obsahu povolena, takže ilegální by byla i tak.

Na konci loňského roku se ministerstvo dohodlo se Svazem provozovatelů venkovní reklamy na harmonogramu, podle kterého budou majitelé odstraňovat každý pracovní den pět zařízení. Náklady spojené s odstraněním jednoho billboardu se podle ŘSD pohybují v řádu desítek tisíc.