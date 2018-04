Pětina zákazníků „vyzobává” zboží ve slevě, čtvrtina nakupuje po zvyku

Lidí, kteří do obchodů míří speciálně pro zboží v akci, je mírně přes 20 procent. Každý čtvrtý se při nákupech více než cenou a kvalitou řídí zvykem, 14 procent lidí pak chce nakoupit co nejrychleji. Vyplývá to z aktuální studie nákupních zvyklostí společnosti GfK.