Klienti z řad zbrojních firem, kteří nesplní podmínky banky, nebudou moci používat její kreditní karty, čerpat úvěry ani využívat jiné bankovní služby.

Podle BBC je Citigroup první bankou na Wall Street, která zaujala postoj k problému držení zbraní. Podle vedení banky stojí za novými pravidly „zdravý rozum“.

Generální ředitel Michael Corbat řekl deníku The New York Times, že on sám je „zanícený lovec a zodpovědný majitel zbraně“. Dodal ale, že vedení banky chce některé věci změnit, a pokusí se tak klienty z řad prodejců zbraní přesvědčit. Banka si uvědomuje, že může přijít o část tržeb.

Podle americké ústavy má právo koupit zbraň osoba starší 18 let, nedávno ale řada prodejců včetně řetězce Walmart sama přistoupila k tomu, že zbraně bude prodávat starším 21 let. [celá zpráva]

Při masakru ve škole na Floridě zabil v únoru 19letý Nikolas Cruz 17 lidí. V USA událost vyvolala vlnu kritiky na adresu vlivné Národní asociace držitelů zbraní (NRA), která jakoukoli regulaci držení zbraní odmítá. Některé firmy jako aerolinky United a Delta zrušily slevy pro členy NRA, podobně jako velká autopůjčovna Hertz.