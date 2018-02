Týdně má podle serveru zdopravy.cz z Mladé Boleslavi odjet až pět vlaků s dvaceti až třiceti vagóny naloženými svařenými karoseriemi. Automobilka Škoda Auto přesuny karoserií potvrdila.

„Lakovna je nejužší místo výroby. Proto se staví nová, která by měla být v provozu od roku 2019,“ řekl Právu mluvčí automobilky Zdeněk Štěpánek. Prozatím se však musí vozit karoserie Fabií do Německa.

Do stavby nové lakovny investuje Škoda Auto přes pět miliard korun. „Bude to znamenat vznik dalších pracovních míst,“ dodal Štěpánek. Práci by tady mělo najít dalších 650 nových zaměstnanců.

Škoda Fabia Combi (facelift, 2018)

FOTO: Škoda Auto

Kapacita lakovny stoupne po jejím dokončení naplánovaném na červen příštího roku o 600 karoserií denně. Podle dříve zveřejněné tiskové zprávy vzroste spolu se stávající lakovnou celková kapacita lakování ve výrobním závodě v Mladé Boleslavi na 2 700 karoserií denně.

Využití lakovny v Osnabrücku není jediný moment potvrzující nedostatečné kapacity českých závodů. Právo už dříve informovalo o tom, že pro letošní rok automobilka rozhodla, že na evropské trhy bude dovážet model Octavia vyráběný v Rusku. Podle odborářů by to mělo být kolem 10 tisíc vozů.

Auta se vyrobí v ruském závodě, kde je na rozdíl od tuzemských linek dostatek volné kapacity. Odtud je automobilka převeze do jednoho místa, nejspíš do Mladé Boleslavi, a odtud je bude dál distribuovat zájemcům po Evropě.