Zaměstnanci Vítkovických strojíren prošli od svého podniku po Ruské ulici až před ředitelství holdingu Vítkovic. V ruce drželi transparenty, pískali a křičeli: Neberte nám práci!

„Protestní akce je proto, že Světlík dal žalobu na insolvenčního správce, potažmo vlastně na Vítkovické strojírny, a to proto, aby zneplatnil prodej Kotlárny a Mostárny,“ vysvětlila Jarmila Bartošová, předsedkyně základní organizace OS KOVO Energetické strojírenství, jedné ze dvou odborových organizací, které akci svolaly.

Podle Bartošové žaloba existenčně ohrožuje firmu, která zaměstnává asi 650 lidí. „Zákazníci začínají stahovat zakázky, nejsme důvěryhodní pro banky,“ sdělila s tím, že protestující mají jediný požadavek. „Chceme, aby Světlík stáhl žalobu,“ potvrdila. Zaměstnanci Vítkovických strojíren postáli před ředitelstvím strojírenských Vítkovic zhruba čtvrt hodiny a poté protest pokojně ukončili.

Skupina Vítkovice se hájí, že má nejen právo, ale dokonce i povinnost chránit své zájmy před soudem.

FOTO: Pavel Karban, Právo

Eva Kijonková, mediální zástupkyně skupiny Vítkovice Machinery Group, uvedla, že Vítkovické strojírny dlouhodobě nehradí firmě své závazky.

„V tuto chvíli dluží Vítkovické strojírny Vítkovicím zhruba 20 miliónů korun a další peníze dluží i dceřiným společnostem. Jde o peníze za služby, které poskytují Vítkovice Vítkovickým strojírnám, například za energie,“ vysvětlila a dodala, že dluhy narůstají zhruba od loňského listopadu. Což je dřív, než Vítkovice podaly incidenční žalobu.

Zdůvodnila také, proč Vítkovice žalobu podaly. „Aby ochránily svá práva. Domníváme se, že části VPE nebyly prodány správně, respektive byly prodány dokonce v rozporu s rozhodnutím soudu. To určitě nemůžeme takto nechat, máme nejen zákonné právo, ale i povinnost se tomuto bránit,“ uvedla Kijonková a popsala, k čemu z pohledu Vítkovic došlo. „Z prodeje se vyloučily některé části, předem definované, které v prodeji být měly, je to několik stovek položek, a ty položky samozřejmě mohly snížit hodnotu prodávaného majetku, ostatně ty části se prodaly za něco málo přes sedm miliónů korun,“ nastínila.

Protest zaměstnanců Vítkovických strojíren

FOTO: Pavel Karban, Právo

Vedení Vítkovic má za to, že páteční protestní akce nebyla až tak akcí zaměstnanců, jako spíše akcí vedení Vítkovických strojíren. „Protože máme k dispozici několik dopisů, které předcházely tomuto procesu, kde nám je ze strany Vítkovických strojíren slibováno, pokud nestáhnete žalobu, pak se stane něco. To něco se zřejmě dneska stalo, my víme, že k tom byli zaměstnanci nepřímo vyzváni,“ upozornila Kijonková.

VPE jsou v úpadku od roku 2016, od loňského srpna je firma v konkurzu. Insolvenční správce David Vandrovec jejich majetek rozprodává. Obě divize VPE, Kotlárnu a Mostárnu, koupila společnost Taxton Property ze skupiny Franco De Poisd ’Eau, což schválil věřitelský výbor i soud. Později obě přešly na pražskou firmu Vítkovické strojírny. Letos v lednu požádaly mateřské Vítkovice soud, aby zrušil smlouvu o prodeji obou částí VPE, a to proto, že Vandrovec údajně porušil usnesení soudu. Insolvenční správce ale nařčení odmítl.

Protestu se účastnilo kolem 400 lidí.

FOTO: Pavel Karban, Právo