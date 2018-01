Česko s mírou nezaměstnanosti 2,5 procenta s odstupem vévodí žebříčku před Maltou a Německem (obě země 3,6 procenta). Nejvyšší nezaměstnanost nadále trápí Řecko, kde je bez práce přes 20 procent lidí, následuje Španělsko (16,7 procenta), Kypr a Itálie s 11procentní nezaměstnaností.

Průměrná nezaměstnanost klesla i v zemích platících eurem, oproti říjnu o desetinu procentního bodu na 8,7 procenta a byla tak nejnižší od ledna 2009.

