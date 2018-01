Ve funkci generálního ředitele vám od letošního října přibyla ještě péče o pobočky Imperial Tobacco na Ukrajině, v Gruzii, Arménii, Moldávii a Ázerbájdžánu. Má cigaretový trh v EU a těchto zemích společné rysy?



Regulace trhu je tam jiná než v EU, ale to neznamená, že by legislativa byla výrazně liberálnější. Například v Moldávii platí jedny z nejpřísnějších předpisů na světě. Na východě se však potýkáme s politickou nestabilitou, až dvojcifernou devalvací měn i se špatnou platební morálkou. Na Ukrajině, kde jsem pobýval v letech 2014 až 2016, přijeli do naší kyjevské továrny vojáci a začali nám mobilizovat zaměstnance. Obchodní zástupce jsme měli i v Doněcku a Luhansku, těžce zasažených konfliktem Ukrajiny s Ruskem, a i s rodinami jsme je stěhovali do klidnějších oblastí.

Jsou rozdílné i spotřebitelské preference?

Třeba v Ázerbájdžánu kouří chlapi nejvíc slimky, tedy supertenké cigarety, které jsou v EU doménou žen. V Maďarsku si zase kuřáci sami doma balí z tabáku až 60 procent cigaret, zatímco v České republice tak činí jen desetina kuřáků.

A co problém pašování?



Zatímco na Ukrajině cigarety stojí v přepočtu kolem šestadvaceti korun, v ČR je už nelze legálně koupit pod 80 korun. Toho samozřejmě využívají pašeráci. Česko je ale naštěstí pro ně spíše tranzitní zemí. Mnohem více se jim vyplácí prodat svůj paš v Německu či Velké Británii. U nás celníci dělají dobrou práci, vždyť nelegální trh tvoří v ČR jen kolem tří procent celkového odbytu tabákových výrobků. Pašování zejména z Ukrajiny se na tom podílí zhruba dvěma procenty a zbytek tvoří padělky.

Tabákové výrobky v ČR kvůli růstu spotřební daně každoročně zdražují. O dvě až tři koruny půjdou jejich ceny nahoru i v roce 2018. Nenahraje to pašerákům?



Dá se předpokládat, že zdražování bude pokračovat i v dalších letech. Byli bychom rádi, kdyby ministerstvo financí (MF) růst spotřební daně opět navrhlo na tři roky, tedy na léta 2019 až 2021. To by nám umožnilo dobře nastavit své aktivity a finanční plány. Při přípravě novely zákona o spotřební dani by však MF mělo brát v úvahu, kolik stojí cigarety v Polsku, Maďarsku či na Slovensku, aby nedošlo k nárůstu pašování.

Trh v EU se musí vyrovnávat s regulačními opatřeními vyplývajícími z evropské tabákové směrnice. Jde například o obrázkové upozornění na škodlivost kouření. Mají tyto škaredé krabičky, které jsou povinné od prosince 2016, závažnější dopad na odbyt tabákových výrobků v ČR?

Odbyt cigaret skutečně klesá, ale nemyslím, že na to mají vliv ta velká zdravotní varování na krabičkách. Nesporný je ovšem dopad dalších regulačních opatření, zejména zvyšování spotřební daně, zákazu kouření ve stravovacích zařízeních a elektronické evidence tržeb. V ČR tak ubývá hospod i prodejen.

Z řad zejména pravicových politiků zaznívá požadavek, aby se protikuřácký zákon zmírnil a umožnilo se kouřit alespoň v malých venkovských hospodách. Přivítal byste to?

Věřím ve svobodu jednotlivce a podnikání. Mělo by být jen na provozovateli, zda bude jeho provozovna kuřácká, či nekuřácká. Tak jak to bylo v ČR před přijetím nynějšího protikuřáckého zákona.

Škaredé krabičky zvyšují výrobcům náklady. Promítáte je do cen cigaret, aby se nesnížily marže?

To není tak jednoduché, protože tabákový trh je extrémně konkurenční. Další růst nákladů nás přitom čeká od roku 2019, kdy každá krabička cigaret bude muset mít unikátní kód, aby šlo vysledovat její cestu od výrobce až do maloobchodu. Evropská komise si od toho slibuje pokles pašování, já to ale považuji za utopii.

Philip Morris letos v létě přišel s nehořící cigaretou Iqos, v níž se ohřívá tabák, ale neprodukuje dehet. Chystá něco podobného i Imperial Tobacco?

Ohřívaný tabák monitorujeme, a pokud se Iqos na českém trhu skutečně uchytí, nebude pro nás problém přijít do pár měsíců s podobným vlastním výrobkem. Především však půjdeme čistější cestou, protože si myslíme, že budoucnost je v elektronických cigaretách, které do okolí vypouštějí páru. Naše e-cigarety nové generace začneme po Novém roce uvádět na trh v USA a Velké Británii a později i v dalších zemích. Půjde o výrobek šetrnější ke konzumentovi i jeho okolí, s extrémně jednoduchou použitelností.

Iqos není zatím v ČR zdaněn. MF s tím reálně počítá až od roku 2019. Měla by být tato daň stejná jako u běžných cigaret či za gram tabáku?



Zdanění by mělo být jako u běžných cigaret. Nechápu, proč to MF neřeší rychleji. A zcela nepochopitelný je pro mne postoj ministerstva zdravotnictví, které povolilo kouřit tuto nehořící cigaretu ve stravovacích zařízeních, přestože jde o tabákový výrobek. Kde je potom ta proklamovaná ochrana nekuřáků?

Pro fungování a pověst každé firmy je důležité, jak se chová k zákazníkům a dodavatelům a jaké prostředí vytváří pro zaměstnance. Kladete důraz i na tuto firemní kulturu?







Z Prahy řídíme naše pobočky v devíti zemích. V týmu proto máme lidi mnoha národností, a to naše zaměstnance vzájemně obohacuje. Klademe také velký důraz na jejich vzdělávání. Já osobně věřím v mladé talenty a mám radost, že se jich už dost podařilo v Imperial Tobacco zaměstnat. Klasické cigarety budou v dohledné době nahrazeny výrobky nové generace, a i z tohoto pohledu tabákové firmy potřebují zaměstnance s takovými dovednostmi, jako je například digitální marketing.