Manželé Komárkovi předsedají výboru Kennedyho centra

Mezinárodnímu výboru The Kennedy Center for the Performing Arts, jedné z nejprestižnějších amerických kulturních organizací, předsedají od začátku prosince manželé Karel a Štěpánka Komárkovi. Stali se tak prvním párem ze střední a východní Evropy, který v něm tuto významnou funkci zastává.