Počet imigrantů se do roku 2050 v největších ekonomikách EU zdvojnásobí

Populace imigrantů ve čtyřech největších evropských ekonomikách se do roku 2050 zdvojnásobí. Přistěhovalci budou nejčastěji mířit do Německa, Francie, Itálie a Španělska. Vyplývá to aktuální studie španělské centrální banky, o které informoval deník El País.