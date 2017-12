Podle zákona platného od začátku roku potřebují zahraniční firmy k nabízení internetových hazardních her v Česku licenci. S firmou 1X Corp NV zahájilo ministerstvo financí správní řízení v únoru, web 1xbet.com bez licence provozuje virtuální automaty a ruletu, bingo i kurzové sázky na sport. V současnosti je na seznamu MF zapsáno pět internetových adres.

Odborníci upozorňují, že nastavený systém blokace stránek v Česku není od počátku příliš účinný a ani být nemůže. „Je velice jednoduché mechanismy zavedené ministerstvem obejít, a to jak na straně provozovatele, tak u uživatele. Zaregistrovat si doménu je otázka několika minut, možná dokonce i vteřin," uvedl výkonný ředitel sdružení CZ.NIC Ondřej Filip.

Účinné by podle některých odborníků bylo například všem poskytovatelům internetovských adres na celé světě zakázat vytvářet stránky pro dotčené organizace, což je ovšem prakticky nemožné. Blokace stránek je podle odborníků účinná alespoň v tom směru, že pokud se bude internetová adresa provozovatele her měnit často, tak řada lidí bude mít problém nové stránky opakovaně vyhledávat.

Ministerstvo: Většina firem to vzdala



MF ale odmítá, že by blokace stránek, účtů a pokuty byly bezzubý nástroj. V rámci celého souboru opatření vůči zahraničním provozovatelům prý plní svůj účel.

„Když to porovnáte se situací před rokem, než začal platit nový zákon o hazardu, tak 95 procent těch nelegálních poskytovatelů ukončilo činnost,” řekl Novinkám mluvčí ministerstva Filip Běhal.

Ministerstvo vede seznam nepovolených internetových her a rozhoduje o zápisu do tohoto seznamu z moci úřední ve správním řízení. Poskytovatelé připojení k internetu na území ČR jsou povinni do 15 dnů ode dne zveřejnění stránky na blacklistu zamezit v přístupu k této stránce.

Na seznam resort rovněž zapisuje platební účet, který je využíván k provozování internetové hry s tím, že poskytovatelé platebních služeb nesmějí provádět platební transakce v souvislosti s takovým účtem. To přitom podle MF přispívá k účinnosti seznamu v situaci, kdy se provozovatel snaží obejít mechanismus blokace internetové stránky s ilegálním hazardem.

„V rámci blokace stránky s nelegální hazardní hrou 1xbet.com došlo zároveň i k zablokování platebního účtu, který byl veden u České spořitelny. V současné době probíhá správní řízení za účelem blokace tzv. zrcadlových stránek, na kterých je opětovně provozována internetová hra 1xbet a lze předpokládat, že dojde rovněž k blokaci dalších platebních účtů, které jsou v rámci tohoto správního řízení ověřovány,” dodal Běhal.

Opatření také není všemocné, stránky nabízejí uživatelům řadu platebních metod včetně virtuálních měn.

Ministerstvo zatím uložilo zahraničním firmám za porušování zákona o hazardu pokuty za téměř 180 miliónů korun. Vymoci se z této sumy podařilo ale jen menší část.