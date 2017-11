Na ostrovech se bude shromažďovat a částečně uskladňovat energie vyrobená větrníky rozmístěnými v moři. Konkrétně by to mělo být tak, že energie bude využitá k získání vodíku a plyn by se poté mohl loďmi s kontejnery přepravovat na pevninu. Počítá s tím plán sdružení s názvem North Sea Wind Power Hub.

Sdružení tvoří nizozemský provozovatel přenosových sítí TenneT, jeho německá dceřiná firma, nizozemská plynárenská společnost Gasunie a dánský provozovatel rozvodné sítě Energinet.

Novým partnerem projektu se stane nizozemský přístav Rotterdam, který má zkušenosti s rekultivací půdy z moře. Připojit se mohou i další subjekty, řekl mluvčí firmy TenneT.

Do okolních zemí



Společnost na svých webových stránkách uvádí, že větrné elektrárny v rámci projektu budou mít výkon 70 až 150 tisíc MW.

Energie by měla být z umělých ostrovů distribuována do všech zemí sousedících se Severním mořem tedy do Nizozemska, Dánska, Německa, Velké Británie, Norska a Belgie.

Konsorcium tvrdí, že přispívá k naplnění cílů pařížské klimatické dohody a záměrů Evropské unie v oblasti udržitelné energetiky.