„Státy mohly vybrat metropoli z východní části EU, která je v tuto chvíli podreprezentovaná, pokud jde o sídla evropských agentur,“ uvedl Giulgiano s tím, že Bratislava byla favoritem, ale nakonec skončila už v prvním kole.

„Problém je, že agentuře hrozil hromadný odchod zaměstnanců, pokud by se přesunula na Slovensko, což může zčásti vysvětlit zmíněné rozhodnutí,“ připomněl.

„Nic proti Paříži a Amsterdamu, ale Evropská unie měla možnost vyslat signál výběrem metropolí, které jsou méně spjaty s centrem EU,“ napsal Giulgianio. Výběr podle něj posílí pohled, podle nějž se jádro EU nezajímá o periferii.

Dublin a Milán by vyslaly lepší signál než Paříž a Amsterdam



Paříž těsně porazila v posledním kole irský Dublin, Amsterdam zase dostal přednost před severoitalským Milánem. Itálie a Irsko by podle autora byly velmi dobré volby. „Tato dvě města se nachází v zemích, které byly centrem krize eurozóny, ale dokázaly se zotavit,“ domnívá se.

Paříž těsně porazila v posledním kole irský Dublin.

FOTO: Tomáš Holý, Novinky

„Členské státy je mohly vybrat, aby i ostatním zemím v nesnázích ukázaly, že za úspěch budete odměněni,“ dodal.

Velcí zametli s malými, kritizuje Fico

Nelibost nad rozhodnutím členských států vyjádřil nelibost i slovenský premiér Robert Fico. „Byla jasně nastavena kritéria, jak se budou přemísťovat agentury z Británie do Evropy. Tato kritéria byla absolutně ignorována. Velcí hráči si udělali s malými hráči, co chtěli. Je to zcela jasné, jsou to věci, které budou nadále rozdělovat Evropskou unii,“ řekl Fico.

Podobně jako Bratislava se neúspěšně ucházela o sídlo EMA, Praha nebyla vybrána pro přesunutí bankovního regulátora EBA. Očekávalo se přitom, že v rámci geografické vyváženosti by jeden z orgánů mohl připadnout východní zemi.