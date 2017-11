Už v prvním kole volby překvapivě vypadla Bratislava, která byla počítána mezi favority rozhodování. Ve druhém kole hlasování vypadla Kodaň, a do třetího tak postoupil Milán a Amsterodam. Celkem 27 unijních států rozdělovalo své hlasy tajně a obě města obdržela po 13 hlasech, jedna země se zdržela. Estonské předsednictví EU tedy nakonec nové sídlo významné agentury s 900 zaměstnanci určilo losováním - hodem mincí.

To naznačovalo, že by tím mohly vzrůst šance Prahy získat sídlo menšího Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA). Státy by totiž měly ctít zeměpisné vyvážení. Pokud tak nyní EMA míří do země na západě EU, měl by být bankovní orgán umístěn ve východním členském státě. Kromě Prahy se o EMA uchází ještě polská metropole Varšava.

Praha však nakonec nepostoupila do druhého kola.

Po pondělním rozhodnutí musí ještě následovat formální právní kroky, které přesun agentur reálně umožní. Diplomaté před hlasováním zdůrazňovali potřebu zachovat především právě u lékové agentury hladký provoz.