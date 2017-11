Čína dosud umožňovala zahraničním investorům vlastnit podíl ve výši 49 procent, nově to má být 51 procent. Rozdíl je to klíčový, většinový majitel má rozhodující slovo, i když by si čínské úřady ponechaly bankovní regulaci a dohled.

„Čínský sektor finančních služeb bude zcela otevřen zahraničním investorům během příštích pěti let,“ řekl na tiskové konferenci náměstek ministra financí Ču Kuang-jao. Podle něj nastala vhodná doba pro liberalizaci finančního sektoru. V případě bank se tak má stát do tří let, u pojišťoven o dva roky později.

Banky nejlidnatější země a druhé největší ekonomiky světa disponují obrovským kapitálem, první z nich své pobočky v posledních letech otevřely už i v Česku.

Oznámení čínského ministerstva financí přichází krátce po návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jednání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem se nesla v mimořádně smírném duchu a státníci podepsali obchodní dohody za čtvrt biliónu dolarů.

Trump například prohlásil, že neviní Čínu za nefér praktiky v zahraničním obchodě, protože každá země musí myslet hlavně na blaho svých občanů. Dodal nicméně, že obchodní vztahy mezi USA a Čínou jsou jednostranné a obchodní deficit je obrovský. Trump také vyzval Čínu, aby razantněji jednala vůči Severní Koreji, která pokračuje v jaderných testech.