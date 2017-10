Stavba navazuje na dokončený úsek dálnice mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí. Do konce roku se bude po tomto úseku jezdit bez dálniční známky, úsek bude bez poplatku.

„V letošním roce se jedná již o druhý úsek dálnice D3, který řidičům zprovozňujeme (na konci září otevřelo ŘSD na D3 úsek Borek - Úsilné dlouhý 3,1 kilometru, pozn. red). Díky D3 se zlepší mobilita obyvatel, v oblastech dotčených stávající tranzitní dopravou se zvýší bezpečnost provozu a sníží se negativní zdravotní dopady způsobené hlukem a exhalacemi,” řekl generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

„Každý kilometr je zásadní, protože na dálnici máme čtyřikrát nižší nehodovost než na silnici I. třídy. Auta mohou jet plynule, předjíždět bez toho, že by hrozilo, že by se dostala do čelního střetu,” dodal Kroupa.

Obchvat Budějovic prý do roku 2021



Nově otevřený úsek stavělo sdružení firem Strabag a Eurovia. Jeho součástí je jedna mimoúrovňová křižovatka a šest mostů. Úsek navazuje část Bošilec - Ševětín dlouhá 8,1 kilometru, jejíž stavba by měla skončit v únoru 2019. Odhadované náklady činí 1,2 miliardy korun.

Součástí D3 bude také obchvat Českých Budějovic za 12 miliard korun, má být hotový do roku 2021. „Stavbu zahájíme začátkem příštího roku,” řekl ministr dopravy Dan Ťok (ANO).

D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi, tam se napojí na rakouskou rychlostní silnici S10. Celá dálnice D3 by měla měřit zhruba 170 kilometrů, po dnešku bude v provozu asi 50 kilometrů.