Kvůli nestabilitě podloží zde byl provoz sveden do jednoho dálničního pruhu od loňského prosince, kdy byla dálnice z Prahy do Ústí nad Labem a dál do Německa zprovozněna. O omezení rozhodlo ŘSD kvůli nestabilnímu podloží u prackovické estakády.

ŘSD úsek od té doby zpevňovalo 120 piloty a vysokotlakou injektáží betonu pod klíčovými body založení stavby.

„Rada geotechnického monitoringu potvrdila, že je prackovická estakáda na D8 již bezpečná pro provoz ve všech čtyřech pruzích,“ oznámil před časem ministr dopravy Dan Ťok (ANO).

Další uzavírky kvůli zpevňování estakády čekají řidiče na jaře.

FOTO: Karel Otcovský, Právo

Další injektáže plánují silničáři realizovat na jaře, kvůli stavebním pracím bude střídavě uzavřen vždy jeden ze dvou mostů.

Dálnice je před otevřením od časného rána mezi exity Velemín a Řehlovice uzavřena. V tunelech cvičí zásah záchranáři. Silničáři odstraňují přechodné dopravní značení, doplňují svodidla, ruší přejezdy středního dělícího pásu a kontrolují tunely.

Dočasná uzavírka D8 se okamžitě projevila zvýšeným provozem na objízdných trasách po silnici I/8 do Teplic, nebo I/30 podél Labe do Ústí. Zejména v ranní špičce se například na příjezdu do Teplic na kruhovém objezdu u Bystřan tvořily kolony.

Zmíněné trasy suplovaly dlouhá léta rozestavěný úsek dálnice přes České středohoří. Nadále budou sloužit jako objízdné varianty v případě dopravní nehody nebo jiných komplikací.

Stavba se prodražila



Nestabilita u estakády se poprvé ve větší míře ukázala loni v říjnu. Stavbaři museli kvůli propadu podpěry mostu rozebrat část dokončené dálnice a odtěžit desítky tisíc tun náspu. Součástí úpravy bylo vybudování šestnáctimetrové odvodňovací stěny a padesátimetrové kotvy.

Stabilizace svahu u prackovické estakády na D8

FOTO: Karel Otcovský, Právo

Dálnice D8 z Prahy přes Ústí nad Labem do Německa se dlouhodobě potýká s nestabilitou podloží. V červenci 2013 se po silných deštích utrhl svah u Litochovic na Litoměřicku. Sesuv zavalil rozestavěný úsek D8 v délce asi 200 metrů a poškodil i nedalekou železniční trať.

Stavba šestnáctikilometrového úseku dálnice přes České středohoří měla původně stát zhruba tři miliardy. Soutěž na zhotovitele byla s odstupem několika let vypsána na 9,9 miliardy korun. Nakonec však realizace vyšla na zhruba 16 miliard. Proč došlo k prodražení, má odhalit audit, po kterém volají politici.

Další komplikace na D8 čekají po následující dva roky na řidiče hned na výjezdu z Prahy. Dálnici u sjezdu na Zdiby opravuje firma Eurovia, hotovo by mělo být až v listopadu 2019.