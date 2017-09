„Chceme pomoci přesídleným krajanům, kteří nesplňují podmínky pro důstojný důchod, i když odpracovali potřebnou dobu ve své zemi, odkud do ČR přišli,“ řekla Právu ministryně Michaela Marksová (ČSSD). Účelem příspěvku je zajistit těmto lidem základní existenci, protože podmínky pro poskytnutí českého důchodu nemohli splnit.

Jak se píše ve zdůvodnění návrhu, se kterým se Právo seznámilo, „existuje riziko, že by se po schválení specifických dávek pro přesídlence s českým původem jich mohli domáhat s odkazem na princip rovnosti nakládání i mig­ranti z těchto zemí bez českého původu“.

Podmínky plní zatím 1323 osob

„Proto chceme příspěvek striktně omezit jen na krajany, aby to nešlo pak zneužívat jinými cizinci imigranty. Diskutuje se proto o tom, jestli můžeme toto opatření, které by mělo zřejmě mít podobu zákona, vztáhnout právě jen na krajany, aby později ČR nečelila obvinění z diskriminace,“ řekla ministryně.

Navrhované podmínky jsou přísné. Na příspěvek, který by nebyl klasickou sociální dávkou, by nedosáhl každý, ale pouze krajané nad 65 let a jejich rodinní příslušníci. Jejich příjem z českého nebo zahraničního důchodu by nesměl dosahovat dvojnásobku životního minima jednotlivce. Ten je nyní 6820 Kč. S valorizací se přitom nepočítá. Další podmínkou je to, že se do ČR přestěhovali až po 35. roku věku.

Odhad MPSV počítá v roce 2020 s přiznáním 480 příspěvků a výdaje by měly dosáhnout asi 39 miliónů korun

„U krajanů, kteří do ČR přesídlili v nižším věku, se předpokládá, že takových možností měli dostatek, a není proto nutno je zvýhodňovat příspěvkem,“ píše se v návrhu.

Podle ministerstva vnitra žije v ČR kolem 10 tisíc přesídlených krajanů z bývalých zemí Sovětského svazu. MPSV uvádí, že přísné podmínky nyní splňuje 1323 krajanů, kteří do ČR již přesídlili se souhlasem české vlády. Jsou to např. lidé z oblasti kolem Černobylu, kteří se do ČR začali stěhovat po roce 1990. Poprvé by se mohl příspěvek vyplácet nejdříve v roce 2020.

Odhad MPSV počítá v tom roce s přiznáním 480 příspěvků a výdaje by měly dosáhnout asi 39 miliónů korun. Pokud by po letošku do ČR nepřicházeli další krajané, stouply by během dvou let náklady na 42 miliónů a pak by měly klesat až pod 10 miliónů v roce 2054.

Kdo rozhodne?

O nároku na výplatu příspěvku má podle MPSV rozhodovat ministerstvo vnitra. To ale administraci příspěvku odmítá. Bude tedy nutné nejdřív rozsoudit kompetenční spor.

Vnitro totiž tvrdí, že samo „zajišťuje přesídlení krajanů, nicméně po příjezdu do ČR tyto osoby již spadají do obecného systému sociálního zabezpečení v gesci MPSV“. A připomíná, že by stejně mohlo rozhodnout o poskytnutí příspěvku až poté, co o nároku na penzi z českého důchodového pojištění rozhodl příslušný orgán sociálního zabezpečení.

Ministerstvo sociálních věcí ale namítá, že databázi veškerých údajů, které jsou klíčové pro posouzení nároku, má ve své kompetenci vnitro. „Resort MPSV nemůže (a ani není oprávněn) posoudit naplnění pojmu krajan,“ argumentuje. A dodává, že Česká správa sociálního zabezpečení nemá vůbec možnost zjistit rodinné příslušníky krajanů.