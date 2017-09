Představení elektrického nákladního auta Tesla se má konat 26. října v Los Angeles.

„Bude stát za to vidět tohle zvíře osobně. Je neskutečné,“ napsal Musk na Twitteru, kde inovátora a miliardáře sleduje téměř 13 miliónů lidí.

Musk o plánech na výrobu nákladního auta mluví už přes rok, původně ho sliboval ukázat v září, takže nemá velké zpoždění. Zatím neprozradil údaje o nákladní kapacitě ani dojezdu. Podle agentury Reuters Tesla plánuje dojezd kolem 480 kilometrů.

Tesla Semi truck unveil & test ride tentatively scheduled for Oct 26th in Hawthorne. Worth seeing this beast in person. It's unreal.