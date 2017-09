Odstraněním reklamního obsahu a jeho nahrazením nekomerčním sdělením se část majitelů brání povinnosti odstranit poutače od silnic. Poukazují přitom na svůj právní výklad, podle nějž se pak vlastně nejedná o reklamní poutač.

Povinnost odstranit billboardy vyplývá z novely zákona o pozemních komunikacích, podle které mají být odstraněny poutače v ochranném pásmu dálnic a silnic první třídy k začátku září. Do čtvrteční půlnoci trvá zákonná lhůta, kterou mají provozovatelé na odstranění billboardů. Část z nich – i s odvoláním na výše zmíněné důvody – už dala najevo, že tak neučiní.

Podle sdružení Kverulant, které se dlouhodobě staví za odstranění billboardů u silnic a dálnic, se však provozovatelé poutačů přelepením reklamních sdělení vlajkou dopouštějí obecného ohrožení. Billboardy se prý staly „ještě nebezpečnější”.

„Vlajka na sebe totiž přitahuje ještě více řidičské pozornosti než obvyklé reklamy,” uvedl ředitel sdružení Vojtěch Razima.

Video

Billboardy nezmizely, reklamy jen vystřídaly státní vlajky. Porovnání záběrů ze začátku roku a 1. září na dálnici D6

Zdroj: Novinky.cz

Oznámení jako podezřelé uvádí mimo jiné společnost BigBoard Praha, která patří mezi největší provozovatele reklamních poutačů v Česku, a ostatní provozovatele, kteří zařízení odmítli zbourat.

Odstranění reklamních poutačů nařizuje novela zákona z roku 2012, podle ní nebudou smět být do 250 metrů od dálnic a do 50 metrů od silnic první třídy. Od silnic první třídy a dálnic by mělo postupně zmizet na 3000 reklamních poutačů ze zhruba 25 tisíc. Nařízení, které je motivováno zvýšením bezpečnosti silničního provozu, se ale netýká zastavěných území, kde je zároveň nejvíce reklamních ploch.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) uvedl, že zhruba v polovině září začnou úřady billboardy zakrývat, na přelomu září a října pak zahájí jejich odstraňování. [celá zpráva]