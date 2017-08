Klienty Vulog jsou provozovatelé carsharingu na čtyřech kontinentech od Evropy, přes Severní Ameriku (EVO ve Vancouveru), až po Jižní Ameriku a Nový Zéland. Jejich nabídka zahrnuje tisíce vozů - elektromobilů a hybridů.

„Investicí do společnosti Vulog podporujeme rozvoj ekologické dopravy ve městech, protože díky carsharingu narůstá využití aut až na sto procent a to dělá z investic do elektrických aut a dobíjecí infrastruktury ekonomicky návratné podnikání. Věřím, že díky nové investici dále posílíme naše know-how v oblasti konceptu chytrých měst a současně pomůžeme této platformě proniknout na další světové trhy, mimo jiné i do České republiky,“ řekl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Je to už pátá investice Inven Capital do společností zaměřených na čistou technologii, všechny předchozí však měly původ v Německu. Jde například o firmu Sunfire, která vyvíjí syntetickou naftu, nebo výrobce bateriových systémů Sonnen. Letos fond investoval do firmy Cloud & Heat Technologies, která vyvinula technologii na energetické využití tepla pocházejícího z lokálních datacenter.