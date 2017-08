Analytici v anketě agentury Reuters v průměru čekali, že v červenci v USA vznikne zhruba 183 tisíc míst. Statistika také ukázala, že průměrná hodinová mzda v červenci stoupla o 0,3 procenta po růstu o 0,2 procent v červnu. Zaznamenala tak nejvyšší růst za pět měsíců.

Meziročně se ale mzdy zvýšily jen o 2,5 procenta, což je stejné tempo jako v červnu. Značně tak zaostávají za standardním růstem v časech nízké nezaměstnanosti, který se pohybuje mezi 3,5 a čtyřmi procenty. Ještě v únoru činil 2,8 procenta, od té doby se ale snižuje.

Excellent Jobs Numbers just released - and I have only just begun. Many job stifling regulations continue to fall. Movement back to USA!