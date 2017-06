Údaje se týkají míry nezaměstnanosti ve věkové kategorii 15 až 64 let. Eurostat v rámci své tiskové zprávy uveřejní metodicky shodnou měsíční míru nezaměstnanosti, ale za věkovou skupinu 15 až 74 let. V té se Česko vyznačuje ještě nižší nezaměstnaností, vzhledem k věku odchodu do důchodu.

Míra zaměstnanosti ve věku 15 až 64 let, tedy podíl zaměstnaných v této věkové skupině, dosáhla v květnu letošního roku 73,5 procenta. Oproti květnu 2016 se tak zvýšila o 1,6 procentního bodu.

Míra zaměstnanosti mužů činila 80,9 procenta, míra zaměstnanosti žen 66 procent.