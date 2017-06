„Skutečný výpadek by tak mohl být dvakrát takový,” uvedl Oettinger. Podle dokumentu Evropské komise, který se zabývá rozpočtovými otázkami po brexitu, existuje řada nástrojů, kterými by si Unie mohla zajistit další příjmy. Jedním z nich by mohl být přesun budoucích daní z finančních transakcí do evropského rozpočtu.

„Může Evropa dostát svým existujícím politikám a novým prioritám při zmenšujícím se rozpočtu?” ptá se dokument.

„Pokud ne, kde se má škrtat a kde se má ubrat na ambicích? Nebo lze rozdíl překlenout navýšením příspěvků od 27 členských států, z alternativních zdrojů příjmů, případně kombinací obojího, aby sedmadvacítka společně dosáhla více?” pokračují otázky komise.

Rozpočet unie v roce 2017 dosahoval 157,9 miliardy dolarů (4,15 biliónu korun). Komise rovněž doufá, že se jí podaří získat nějaké prostředky od odcházející Británie na základě závazků z minulosti.