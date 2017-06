Jurečka navštívil Znojemsko, kde mu zemědělci ukázali situaci na polích. V obci Višňové s nimi debatoval o dalších krocích.

„Následky sucha jsou intenzivní, propady výnosů jsou obrovské,” uvedl Jurečka. Zmínil, že u některých plodin zemědělci na Znojemsku očekávají výnos kolem dvou tun z hektaru, standardně sklízejí mezi pěti až sedmi tunami.

Přitom do porostů letos hodně investovali, protože ještě v dubnu vypadala situace před sklizní dobře. Pak ale přišlo velké sucho, které Znojemsko trápí pravidelně.

Jedno z nejhorších such za 30 let



Podle soukromého zemědělce Bohumila Němce letos sucho výrazně postihlo sever Znojemska a jižní část Vysočiny.

„Vyhnuly se nám skoro všechny bouřky. Hlavní plodiny jako pšenice ozimá a ječmen se budou za chvíli sklízet a už jsou tak postižené, že je ani déšť nezachrání,” podotkl Němec.

Podle něj je letošní rok jedním z nejhorších za posledních třicet let. Němec odhadl pokles úrody o 50 až 70 procent. Stát by podle něj měl zemědělcům škody kompenzovat nějakým systémovým řešením. Zmínil například fond těžko pojistitelných rizik. O fondu se mluví už dlouho, podle Jurečky by měl být připraven během dvou let.

Sucho postihlo zemědělce již předloni. Zemědělci a pěstitelé lesních dřevin podali 3665 žádostí o náhradu škody v celkové výši 1,26 miliardy korun. Peníze dostali během loňského září a října.