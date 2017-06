Katarská měna se podle deníku Financial Times ve středu ráno dostala pod další tlak poté, co americký prezident Donald Trump podpořil Saúdskou Arábii a další arabské země, které Katar obvinily z podpory terorismu.

Propad měny společně s nízkými cenami ropy se podepsal i na poklesu burzy v Dauhá. Agentura Moody's navíc avizovala, že pokud by izolace a s ní spojený odliv kapitálu byly dlouhodobějšího rázu, musela by přikročit ke zhoršení ratingu katarského státního dluhu.

Qatar's riyal has fallen to the lowest level since 1999 after Donald Trump backed efforts to isolate the Gulf state https://t.co/Mw14Bds82S pic.twitter.com/pKuT1dOHVp