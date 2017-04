Sobotka: Brexit se nesmí dotknout stávajících evropských fondů

Česká republika se nechce dostat do situace, kdy by kvůli odchodu Velké Británie z unijního bloku musela krátit příjem peněz z evropských fondů. Před odletem do Bruselu na mimořádný summit 27 zemí k brexitu to v sobotu dopoledne novinářům řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).