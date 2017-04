„Požádal jsem o vyšetřování, protože se (Movistar) zapojil do pokusu o převrat v naší zemi. To není jejich práce, měli by to vědět,“ prohlásil Maduro.

Podle venezuelského prezidenta Movistar rozeslal milióny textových zpráv uživatelům, aby podpořil protivládní protesty. Do těch se v posledním týdnu zapojily desetitisíce lidí. O život přišli čtyři lidé - dva studenti, dělník a jeden člen národní gardy.

Movistar má v zemi 11 miliónů klientů, což je asi třetina populace.

Oznámení přichází jen den poté, co venezuelské úřady zabavily továrnu americké automobilky General Motors včetně majetku a automobilů. [celá zpráva]

BEZ KOMENTÁŘE: Venezuelská policie použila na demonstranty slzný plyn

Ve Venezuele už za bývalého prezidenta Hugo Cháveze znárodnili řadu zahraničních firem například v oborech těžby ropy, telekomunikací, energetiky i stavebnictví. Země proto čelí asi dvěma desítkám arbitráží.

Ekonomika Venezuely je v hluboké krizi. Loni klesla o 18 procent, pro letošní rok Mezinárodní měnový fond odhaduje další pokles o 7,4 procenta. Zemi trápí hyperinflace a v obchodech často chybí základní potraviny nebo hygienické potřeby, jako dětské pleny či toaletní papír.