Řada politiků mluví o potřebě snížit sociální pojistné. Poznali by ale zaměstnanci snížení odvodů skutečně na své výplatě?

Pokud by se můj návrh, který nejdříve předložím TOP 09, realizoval, u průměrné mzdy by zvýšení mohlo představovat tisícikorunu čistého. Návrh spočívá v tom, že by se ihned o čtyři procenta snížily sociální odvody pro zaměstnance a o čtyři procenta pro zaměstnavatele. Celkem tedy o osm procent by se snížilo sociální pojištění. Právě ta čtyři procenta u zaměstnance představují vyšší příjem u průměrného platu zhruba o tisícikorunu. U ostatních platů a mezd podle výše o částku odpovídající čtyřem procentům.

Výpadek příjmů na důchodový účet by ale byl značný. Čím by se ta díra nahradila?

Důchodový účet musí být financován z různých zdrojů, to je prostě nezbytná realita, o které nepochybuje žádný rozumný ekonom a ke které musí dojít. Proto navrhuji, aby výpadek příjmů po snížení odvodů celkem o osm procent byl doplněn tím, že by se na důchodový účet převádělo 30 procent z vybraného DPH.

Jaký efekt by to přineslo zaměstnavatelům? Myslíte, že by ušetřené peníze také vrátili do mezd?

Získali by zdroje pro rozvoj firem, posílili by konkurenceschopnost, ale i prostor pro vyjednávání právě o dalším růstu mezd. Živnostníkům by se ulevilo rovněž o osm procent, i když z polovičního základu.

Myslíte, že návrh, pokud jej schválí vaše strana, získá širší politickou podporu u jiných stran?

To, že máme vysoké náklady práce, uznává většina ekonomů i politiků. Tyto náklady jsou jednou z příčin, proč máme v Česku nízké mzdy. Ve srovnání s Evropou dosahujeme v průměru 80 procent HDP, ve mzdách jsme ale jen na úrovni zhruba 40 procent. To je důvod nejen k zamyšlení, ale hlavně impuls k nějakým konkrétním krokům. Odlehčit odvodovou daň je nezbytné, to si myslím uvědomují jak na pravici, tak na levici.

Čekáte, že vás za tento návrh pochválí odbory?

To nevím, ale přece odbory v současnosti vedou masivní kampaň Konec levné práce. Pokud by se prosadil můj návrh, odměna za práci by vzrostla okamžitě a všem bez rozdílu.