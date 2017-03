Ve scénáři, který ekonomové simulovali, by USA zavedly všeobecné dovozní clo ve výši 45 procent. „Pokud by ostatní státy v odvetě zavedly stejně vysoká cla na americké zboží, hrozí americkému exportu prudký pokles o 91 procent,“ uvedl šéf Institutu ifo Clemens Fuest.

„V obchodní válce se všemi partnerskými zeměmi by byly Spojené státy hlavním poraženým,“ domnívá se Fuest. Z tohoto důvodu nedoporučuje ostatním státům, aby přistupovaly na bilaterální dohody USA místo vícečlenných obchodních dohod, které by Spojené státy případně vypověděly.

Pokud by Trump uvalil cla jen na zboží z Číny a Mexika, byly by důsledky rovněž negativní. „Americký dovoz z Mexika by mohl poklesnout až o 52 procent, z Číny o 58 procent. Částečně by však mohl být nahrazen importem ze třetích zemí,“ tvrdí Fuest. Dovoz ze zemí EU by mohl přidat jedenáct procent. Celkový pokles by tak v tomto případě mohl dosáhnout zhruba osmi procent, dodal Fuest.