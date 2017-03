Soukromí dopravci se obávají, že pokud ministerstvo nezačne situaci řešit, dopadne to tak, že zakázky na rychlíky po roce 2019 získají opět České dráhy.

„Reálně hrozí zafixování monopolu Českých drah v dotované dálkové dopravě i po roce 2019 a v horším případě pak celkový rozklad systému dotované dálkové veřejné dopravy v České republice,“ uvedli dopravci.

Plnou zodpovědnost za neutěšený stav podle nich nese ministerstvo dopravy a jeho šéf Dan Ťok (ANO), který prý v této agendě nedokázal pokročit.

Dopravci na schůzce žádali, aby ministerstvo co nejdříve zaujalo jasné stanovisko, jak bude po roce 2019 postupovat — mělo by prý říct, zda chce chránit trh pro státem vlastněné České dráhy, nebo chce zapojit do systému i soukromé firmy, které by podle nich provozovaly vlaky s nižšími náklady.

Ministerstvo dopravy tvrdí, že se tématu věnuje. „Jsme si vědomí, že v souvislosti s rokem 2019 musíme rozhodnout o způsobu zajištění veřejných služeb v dálkové dopravě,” řekl Novinkám mluvčí resortu Tomáš Neřold.

„Pro jednání tripartity zpracováváme materiál ‚Role státu při zajišťování dopravní obslužnosti v železniční dopravě po roce 2019 a dopady nové legislativy na společnost ČD‘. Ve shodě s požadavkem Úřadu vlády materiál předložíme 10. dubna,” doplnil Neřold.

Pět bodů, kde podle dopravců chybí ministerstvu plán 1. Není jasná koncepce, na jakých trasách je zapotřebí provozovat rychlíky dotované z veřejných peněz a kde naopak tyto dotace – podobně jako na lince Praha – Ostrava nebo Praha – Brno nejsou zapotřebí. 2. Není jasné, jak hodlá ministerstvo dál postupovat, jaký má časový plán a co vůbec hodlá dělat dál v soutěžení dotovaných linek. 3. Nejsou odstraněny překážky, které zablokovaly soutěže v předchozím období (režijní jízdné a společný tarif) – ministerstvo v tom navíc nepodniká žádné konkrétní kroky. 4. Není vyřešena tzv. překompenzovanost na dotovaných trasách – to znamená, že ČD pobírají neoprávněně dotace na spoje, které po příchodu konkurence začnou provozovat jako nedotované. 5. Nejsou nastaveny podmínky pro čerpání peněz z operačního programu OPD2 a ministerstvo dopravy neřeší aktivně, jak budou kraje čerpat peníze z eurofondů na regionální dopravu. Zdroj: Prohlášení dopravců Arriva, Leo Express a RegioJet

V souvislosti se zájmem o provozování vlaků upozorňují soukromí dopravci také na možné komplikace s integrovaným jízdným. Těm by chtěli předejít.

„Proto jsme na ministerstvu také představili společně vytvořený projekt uznávání jízdného mezi jednotlivými železničními dopravci,“ uvedl ředitel Arrivy Daniel Adamka.

Jakou šanci na získání zakázek budou mít, je zatím těžké předvídat.

„Už v předchozích materiálech pro jednání vlády jsme jasně deklarovali, že mimo systém postupných soutěží se předpokládá přímé zadání ČD, zejména na páteřních linkách. Mimo režim soutěží tak bude i nadále v přechodném období do roku 2033 předvídán i systém přímého zadání státem vlastněnému dopravci,” uvedl mluvčí ministerstva dopravy.