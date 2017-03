Mezi nejvýznamnější opravy patří rekonstrukce dálnice D1 mezi Brnem a Vyškovem, dále jde o dálnici D2 mezi Brnem a Břeclaví a opravy budou rovněž pokračovat na dálnici D5, dodal Ťok.

Opravy dálnice D1 začnou ve čtvrtek 2. března. V první fázi půjde o úseky Velká Bíteš - Devět Křížů a Jihlava - Velký Beranov. Celková oprava D1, která je rozdělena na 21 úseků, je nyní zhruba v polovině a měla by být dokončena do konce roku 2020, uvedl ministr.

V průběhu března budou podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) postupně obnoveny práce i na úsecích mezi Měřínem a Velkým Meziříčím a Psářemi a Souticemi, kde se pracovalo již loni. Nově začnou práce v úseku Ostředek - Šternov, Hořice - Koberovice a Velké Meziříčí - Lhotka.

Přehled oprav na dálnicích a silnicích I. třídy v roce 2017

FOTO: ŘSD

Mezi významnými novostavbami, které budou zahájeny letos, zmínil generální ředitel ŘSD Jan Kroupa trojici staveb na D6, obchvat Řevničova a Lubence a trasu D6 z Nového Strašecí do Řevničova. Dále půjde mimo jiné o nové úseky D3 u Českých Budějovic, nebo úsek I/16 Slaný - Velvary. Tam ŘSD požádalo o vydání stavebního povolení a zároveň prostřednictvím výběrového řízení hledá zhotovitele, dodal šéf státní investorské organizace.

Ministerstvo dopravy začátkem letošního roku uvedlo, že loni vynaložilo na projekty nových dopravních staveb rekordních 2,1 miliardy korun, meziročně o zhruba 300 miliónů korun více. Letos by toto číslo mělo ještě vzrůst. Do budoucna by se tak mohlo otevírat mnohem víc nových dálnic, silnic a dalších dopravních staveb, uvedl tehdy resort.