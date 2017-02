Když člověk bouchne do stolu a pohrozí mobilnímu operátorovi, že přejde jinam, často se domůže lepší ceny tarifu. To by však mělo skončit. Zakázat to chce ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD). Navrhl, aby operátoři dávali lidem ceny výhradně... Celý článek Mládek chce lidem zatrhnout možnost vyjednat si lepší tarif»