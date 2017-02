Pozemní personál berlínských letišť bude ve středu stávkovat

Pozemní personál berlínských letišť Tegel a Schönefeld bude ve středu stávkovat. Oznámil to v úterý odborový svaz Verdi, podle kterého bude výstražná stávka trvat od 05:00 do 11:00 SEČ. Protestní akce by se mohla dotknout i letů z Prahy a do ní.