Severokorejský vůdce Kim Čong-un se snaží oslabit vliv svého strýce Kim Pchjong-ila. Loni ho odvolal z velvyslanectví v Polsku a poslal do Prahy. Tam za ním zřejmě vyslal špióna, aby ho sledoval. Někteří z vysoce postavených severokorejských... Celý článek Kim Čong-un poslal do Prahy špióna, aby sledoval strýce. Přeběhlíci by ho chtěli za vůdce»