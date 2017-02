Společnosti Bosch má majitelům dvoulitrových dieselů vyplatit po 350 dolarech odškodného, které souvisí s aktivní pomocí při manipulací měřením emisí. Té se měla dopustit jakožto dodavatel softwaru.

Bosch na druhé straně odmítl, že by měl jakoukoliv odpovědnost za použití podvodného softwaru. Ta podle něj leží zcela na automobilce. Přesto Bosch souhlasil s kompromisem a přistoupil na vyplacení odškodného v rámci urovnání občanskoprávního sporů.

