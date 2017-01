Institut finanční politiky v této souvislosti upozornil, že počet obyvatel Slovenska klesl za posledních 15 let o 300 tisíc, co je přibližně pět procent obyvatelstva. Největší úbytek obyvatelstva zaznamenaly východoslovenské okresy Snina, Humenné a Mezilaborce. Nejméně lidí odchází do zahraničí z okresů na jihozápadě země.

Největší počet Slováků odešel do zahraničí v prvních létech po vstupu země do Evropské unie. Zemi opouští především mladí lidé do 30 let po ukončení vysoké školy.

Nepříznivý demografický výhled

Prohlubuje se rovněž demografická krize. Na 100 Slováků v aktivním věku 15 až 64 let připadá dnes 19 důchodců, v roce 2040 to bude až 40 důchodců. Pracující tak budou muset platit vyšší daně, nebo se budou muset snížit důchody.

Pravděpodobnost odchodu mladých Slováků do zahraničí se zvyšuje, pokud po ukončení školy nenajdou práci nebo nejsou spokojeni s finančním ohodnocením na Slovensku. Odchází většinou absolventi lékařských fakult a absolventi škol s technickým zaměřením.

Výjimečným byl v tomto ohledu rok 2009, kdy se vlivem krize vrátilo na Slovensko víc lidí, než odešlo.