„Usilujeme o to, aby Celní správa získala ještě větší kompetence,” prohlásil Babiš. „V rámci debat s ministerstvem vnitra se to nedaří, ačkoliv je to v plánu už od roku 2008,” dodal.

Podle něj je nezastupitelná role Celní správy v oblasti boje proti hazardu.

Dalšími tématy tiskové konference byla analýza výběru spotřebních daní nebo dohled nad elektronickým evidováním tržeb (EET). Babiš již dříve k EET uvedl, že v prosinci ukončilo činnost 104 hospod, zatímco 370 jich činnost zahájilo nebo obnovilo, a že tržby v pohostinství stouply o sto procent.

Podle statistiky společnosti CRIF však bylo v prosinci založeno nebo obnoveno 2099 živností v oblasti pohostinství a přerušeno či ukončeno 2882. Babišovi kritici zpochybňují i údaj o nárůstu tržeb s tím, že data v současné době nejsou k dispozici. [celá zpráva]