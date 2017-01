„Mohou tam vyrábět automobily pro USA, ale za každé auto, které pošlou do USA, zaplatí 35procentní daň,” řekl Trump Bildu.

„Tím říkám, že musí postavit továrnu v USA – bude to pro ně mnohem lepší a bude to lepší i pro naše úsilí,” dodal.

BMW do stavby továrny investuje jednu miliardu dolarů (25,7 miliard korun). Podle mluvčí automobilky společnost v USA zaměstnává zhruba 70 tisíc lidí.

Německá automobilka již dříve v reakci na Trumpovy výroky o danění exportu z Mexika uvedla, že je „zcela odhodlaná“ plánovanou továrnu v mexickém San Luis Potosí otevřít. [celá zpráva]

Trump zavedením dovozní daně automobilkám, které vyrábějí vozy v Mexiku, aby je následně dovážely do USA, hrozí opakovaně. Na začátku roku varoval automobilku General Motors.

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax!

„General Motors posílá model Chevy Cruze vyrobený v Mexiku bezplatně přes hranice americkým prodejcům. Začněte vyrábět v USA, nebo zaplaťte vysokou dovozní daň!” vzkázal Trump automobilce na Twitteru.

Automobilka v reakci uvedla, že v Mexiku vyrábí jen 4500 kusů tohoto modelu, zatímco 190 tisíc jich vyrábí v USA.

Později se Trump podobně vyjádřil směrem k japonské automobilce Toyota.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.