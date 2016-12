Povánoční slevy přilákaly zájemce i do obchodního centra Šantovka v Olomouci. „Nejdu za ničím konkrétním. Chci se spíše porozhlédnout, zda mě něco nezaujme,“ svěřila se Právu jedna z nakupujících.

„Já jsem se přišel podívat na elektroniku, manželka zase pokukuje po kosmetice,“ konstatoval další zákazník, který připustil, že i pro ně jsou hlavním lákadlem slevy, jež dosahují v některých ze zhruba dvou stovek obchodů výše až několika desítek procent.

Na slevy čekají

„Většinou nenakupujeme dárky před Vánocemi, ale počkáme si na slevy po svátcích, kdy jsou ceny výhodnější,“ uvedl Josef Jelínek z karlovarské městské čtvrtě Stará Role.

„Manželka napsala Ježíškovi, že chce kuchyňského robota. Pod stromeček ale dostala jen peníze s obrázkem kuchyňského robota, kterého teď jdeme pořídit o tisíc korun levněji,“ řekl muž před obchodem Electro World.

V kamenných obchodech začaly povánoční výprodeje.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

V sousedním obchodním centru Fontána nabízela v úterý výprodejové slevy celá řada obchodů. Například Sport Direct 20 až 60 procent, prodejny C&A, Reserved a Orsay slevy až 50 procent. Vybrané obroučky k brýlím bylo možné pořídil u Fokus Optik až se 70procentní slevou.

Vánoční dekorace jdou po svátcích na dračku

Také obchody Tesco zlevnily po celé České republice tisíce produktů, zejména sortiment hraček, kosmetiky, oblečení nebo vybrané domácí potřeby a elektroniku. Slevy odstartovaly od 50 a budou se zvyšovat až na 75 procent.

Přestože se stromeček bude za chvíli odstrojovat a dárky už jsou většinou dávno rozbalené, v oddělení vánoční dekorace je narváno. „Takhle je to každý rok. Slevy na vánoční zboží jsou populární. Lidé je kupují na příští rok za velice výhodnou cenu,“ řekl pro Novinky tiskový mluvčí společnosti Tesco Václav Koukolíček.

V kamenných obchodech začaly povánoční výprodeje.

FOTO: Michal Kamaryt, ČTK

Řada zákazníků vyráží se slevou teprve nakupovat dárky pod stromeček. „Neměla jsem dřív čas a jedu za rodinou až tento víkend, takže jsem teprve nakupovala dárky. Spojila jsem užitečné s potřebným. Ve slevách jsem hodně ušetřila,“ pochlubila se mladá maminka dvou dětí.

„Už předsváteční návštěvy a obraty obchodníků byly v našem obchodním centru nejvyšší za poslední léta. Povánoční slevy jsou pak tradičním nástrojem, jak oživit zájem zákazníků po svátcích. I proto se do nich zapojuje naprostá většina nájemců,“ potvrdil Právu Martin Kubík, ředitel společnosti, která spravuje obchodní centrum Futurum v Hradci Králové.

V kamenných obchodech začaly povánoční výprodeje.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

„Původně jsem měla přijít na brigádu od jedenácti hodin do pěti. Ale povolali mě už od devíti a čeká mně dvanáctihodinovka. Je třeba vše přecenit, označit visačky. Na to lidé slyší,“ potvrdila paní Iva, prodavačka-důchodkyně z jednoho z obchodů s textilem ve Futuru.

„Jako vedení centra se snažíme maximálně hlídat, aby uváděné slevy byly skutečné a zákazní­ci nebyli klamáni. Dosud jsme žádná pochybení neodhalili. Slevy i kvalitního zboží přitom činí až 80 procent z původní ceny,“ dodal Kubík.

Nápisy jako Výprodej nebo Sleva se objevily i ve výlohách některých obchodů v plzeňském centru.

Povánoční výprodej

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Na zimní boty máme slevy od dvaceti do čtyřiceti procent, na ostatní zboží dvacet procent,“ řekla Právu Eva Strejcová, vedoucí prodejny s obuví v Prešovské ulici. „Počet zákazníků se během výprodejů zvýší zhruba o pětinu,“ dodala.

Slev si mohou užít i knihomolové – třeba Dům knihy na plzeňském náměstí Republiky zlevní ve středu 28. prosince na jeden den veškerý sortiment o třicet procent.

Mění dárky

Do nákupního centra Flora na pražských Vinohradech vyrazily v úterý dopoledne desítky lidí. Lákají je nejen výprodeje, ale také šance vrátit nebo vyměnit nevhodný vánoční dárek.

Obchody lákají na slevy.

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Už od rána k nám chodí hodně lidí kvůli výměně dárku, převážně ženy. Vyměňují si hlavně šperky, které jim daroval třeba manžel nebo přítel, ale úplně se jim netrefil do vkusu. Měníme řetízky, prstýnky nebo i ho­dinky,“ řekla Právu prodavač­ka Martina z místního obchodu s klenoty.

Za slevami do ciziny



Některé zboží přesto pořídí Češi za hranicemi levněji, a to i se započítáním nejrůznějších slev.

„Milujeme lyžování v Alpách a pro výstroj už několik let jezdíme s manželem do povánoční Vídně, kde mají velmi dobré slevy. Každé dva roky tam kupujeme nové sjezdové lyže, tentokrát hodláme vybavit i naše tři vnoučata,“ řekla Právu šestapadesátiletá Barbora z Brna-Řečkovic. Jednodenní zájezdy z Brna do povánoční Vídně pořádá například cestovní agentura ze Šlapanic na Brněnsku. Klienty zaveze až k nákupním centrům.