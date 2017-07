"Ceny zvyšujeme po čtyřech letech. Dotkne se to ale jen těch našich pasažérů, kteří používají In-kartu a mají tak nárok na zlevněné zákaznické jízdné. Pro ně od 10. prosince jízdné podraží až o dvanáct procent, ale jen při cestách nad padesát kilometrů," sdělil Právu mluvčí ČD Aleš Ondrůj.

Zvedne se i cena zpátečních jízdenek. Základní jízdné, na něž jezdí většina lidí, se však nezmění. Beze změn zůstává také obyčejné a žákovské jízdné, traťové jízdenky pro dojíždění do zaměstnání a víkendové jízdenky Sone plus.

Rychlostí až 160 km

V mezinárodní dopravě začnou vlaky ČD nově jezdit do Krakova a Wiesbadenu, a rychlovlaky Pendolino do Bratislavy a Vídně.

"Nový dálkový spoj SC Slovenská strela provozovaný pendolinem vyjede poprvé 10. prosince v 5.41 hod. z bratislavského hlavního nádraží. Cestu do Prahy zvládne za rekordní 3.49 hod. V opačném směru bude jízdní doba ještě o dvě minuty kratší," informoval Ondrůj.

Slovenská strela bude na této trase jezdit průměrnou rychlostí 105 km/h, a například mezi Brnem a Břeclaví pojede až 160 km. Ministerstvo dopravy navíc činí na žádost Českých drah kroky ke změně legislativy, aby pro českou železnici bylo povoleno zvýšení rychlostního limitu na 200 km/h. To by se podle Ondrůje mohlo projevit už za rok zkrácením jízdních časů v jízdním řádu, který začne platit 9. prosince 2007.

Na otázku, jaké bude v pendolinech jízdné, Ondrůj odpověděl: "Cena za přepravu Slovenskou strelou začíná na 424 korunách. Jízdenky s povinnou rezervací pro cesty mezi Prahou a Bratislavou jsou už v prodeji, a lze si je objednat i přes internet."

Dva páry vlaků Pendolino začnou od neděle denně jezdit také mezi Prahou, Brnem a Vídní. Nazvány tyto spoje byly SC Johann Gregor Mendel a SC Smetana. Prahu s Vídní spojí za 4 hodiny 2 minuty, a v opačném směru to ujedou za 3.57hod. Z Prahy do Vídně bude jízdenka za 593 Kč, a z Prahy do Brna za 297 Kč.

Soukromý rychlík zatím nevyjede

Speciální tarfif dráhy připravily pro povinně místenkový spoj SC Pendolino na trase Praha-Ostrava. V rámci nového produktu eLiška bude jízdenka za 226 Kč. Rychlovlakům ČD měl mezi Prahou a Ostravou od 10. prosince začít konkurovat první soukromý dálkový vlakový spoj RT Expres společnosti Railtrans. Pro jeho lokomotivu Siemens se ale nepodařilo včas získat povolení od Drážního úřadu. Start RT Expresu se tedy odkládá nejméně do poloviny příštího roku, i když je už v novém jízdním řádu uveden.

V tištěné podobě jsou nové jízdní řády k dostání za 60 Kč v železničních stanicích. Podrobné informace o všech vlakových spojích je možné získat i na internetové adrese www.cd.cz a na tzv. bílé informační telefonní lince 840 112 113. Dráhy vydaly také CD s jízdním řádem v elektronické podobě.