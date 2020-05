Zdymadlo v Hoříně dostalo novou mostní konstrukci

Zdymadlo v Hoříně získalo ve čtvrtek novou zdvihací most, který umožňuje zvýšit výšku lodí proplouvajících po vltavské cestě z Mělníka do Prahy ze 4,5 metrů na sedm. Přestavba více než sto let staré plavební komory, jež je technickou památkou, má umožnit proplutí větších lodí až do metropole. První by tudy mohly plout už v létě.